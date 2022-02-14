Prens Charles'ın eşi de COVID-19'a yakalandı

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Clerance House'tan yapılan açıklamada Prens Charles’ın eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın da COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Düşesin sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde izole olduğu belirtildi.

Düşesin eşi Prens Charles da geçtiğimiz hafta ikinci kez COVID-19'a yakalanmıştı.