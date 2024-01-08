Geleceğin 33 yıldız futbolcu adayı belli oldu
Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun beraber hayata geçirdiği TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesinde U15 Hazırlık Kampı'na katılacak futbolcu adayları belli oldu
Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun ortaklığında hayata geçirilen “TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları” projesinde U15 Hazırlık Kampı’na katılacak futbolcu adayları belli oldu.
2009-2010-2011 doğumlu kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak, yeteneklerini keşfetmek ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için oluşturulan projede seçilen 33 kız çocuğu, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kampa katılacak.