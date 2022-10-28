Bugüne fark yaratacak ve yarını bugünden daha iyilere taşıyacak vizyoner isimleri onurlandıran Vox Media Future Perfect 50 listesini yayınladı. Future Perfect 50 listesinde küresel yoksullukla mücadele edenlerden, hayvan haklarını savunanlara kadar altı başlık altında 50 isim bir araya geldi.