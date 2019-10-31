31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geleceğe Nefes Kampanyası nedir? Vatandaşlar Geleceğe Nefes Kampanyası ile ilgili bilgi almak istiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Geleceğe Nefes kampanyası için 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikileceği müjdesini verdi. Peki, Geleceği Nefes Kampanyasına bağışta nasıl bulunulur?
GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?
Türkiye 11 Kasım’a hazırlanıyor. 11 milyon ağaç, Türkiye’nin 81 ilinde doğayla buluşacak. Bir günde 11 milyon ağacın fidanı dikilecek.
Kampanya için internette, sayfa kuruldu geleceğenefes.com. Yurdun dört bir yanından gönüllüler buradan kampanyaya katılabiliyor. 11 milyon fidan dikimiyle Guiness Rekorlar Kitabı’na da girilmeye de çalışılacak. Bakan Pakdemirli, geleceğe nefes hareketinin başarıya ulaşması için toplumun da projeye sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Ekilen fidanlar, 3 yıl boyunca takip edilecek. Türkiye'nin asıl hedefi ise, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak bakan destek için sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere çağrıda bulundu.
GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?
https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresi üzerinden Fidan Bağışı kutucuğuna tıklamanız ardından bulunduğunuz şehir, Fidan Bağış Adedi ve Sertifika talebinizi doldurarak bağışınızı gerçekleştirebileceksiniz.
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