Geleceğe Nefes Ol Kampanyası fidan dikimi nerede yapılacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen kampanyaya rekor katılım gerçekleşmişti. 81 ilde 11 Kasım tarihinde aynı saatte fidan dikimi gerçekleşecek.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI FİDAN DİKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası kapsamında fidan dikimi 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11:11'de tören ile düzenlenecek. Vatandaşlar, katılım belgelerinde bulunan fidan dikim yerlerine ve ya tören alanlarına giderek fidan dikimine ortak olabilecek. 81 ildeki 2023 noktada 3 saat içinde fidanlar dikilecek.

GELECEĞE NEFES TÖREN SORGULAMA EKRANI

Geleceğe Nefes Kampanyası Tören alanları için https://gelecegenefes.com/ adresi üzerinden Tören Alanları seçeneğine tıklayarak bulunduğunuz şehri seçip tören alanlarına gidebileceksiniz.

GELECEĞE NEFES FİDAN KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresine tıklamanız gerekmektedir. Ardından Fidan Bağışı kutucuğunu tıklayarak bulunduğunuz şehri, Fidan adedini ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor. Fidan Bağışı'nızı hediye etmek istiyor iseniz bulunan kutucuklara adını yazabilir ve katılım belgesini alabilirsiniz.

FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI (FİDAN DİKME) ÜCRETLİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılım için her 1 adet fidanın ücretli olduğunu bildirdi. 1 Fidan Bağış Bedeli 10 TL'dir.