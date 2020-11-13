Geleceğe nefes için minik eller kara çam tohumu dikti - SAMSUN

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Orman İşletme Şefliği iş birliğinde 25 Mayıs İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından 300 kara çam tohumu üzerinde "Geleceğe Nefes" yazılı özel saksılara dikildi.Tohum dikimi öncesi Havza Orman İşletme Şefliği personeli tarafından öğrencilere tohum dikme ve bakımı ile ilgili bilgiler verildi.
Öğrencilere, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kapağında ağaç tohumu olan kalem ve not defteri de hediye edildi.Saksılara dikilen tohumların bakımını öğrenciler bir yıl boyunca evde yapacak, fidana dönüşen tohumlar gelecek yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ormanlık alanda toprakla buluşturulacak.
Etkinliğe katılan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, öğrencilerle sohbet etti.Çalışma ile öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı hedeflediklerini belirten Sağlam, "Son on yılda dünyada orman varlığını arttıran ülke, Türkiye. Bunda çocuklarımızın, gençlerimizin, tüm çalışanlarımızın büyük katkısı var. Bizim de bu çalışmada bir nebzede olsa katkımız olursa kendimizi mutlu hissedeceğiz. Dünyamızın geleceğinin en önemli kıstası gelecek ve çevre bilincini kazandırmaktır." dedi.
25 Mayıs İlkokulu Müdürü Orhan Tan ise etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını dile getirerek, "Yıl içinde öğrencilerimizden dönüşler alacağız. Bir yıl sonra büyüyen tohumları gelecek yıl bu zamanlarda toprakla buluşturacağız." diye konuştu.
Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tohumları çimlendirme faaliyeti yaptıklarını aktardı.TEMA gönüllüsü okul öğretmenlerinden Tuba Türkmen da kendisi gibi tüm sınıfının TEMA gönüllü sınıfı olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimize doğayı, ağacı ve toprağı sevdirmek en büyük ilkemiz. Daha yaşanabilir bir Türkiye için geleceğe bırakacağımız en büyük miras daha yeşil bir Türkiye." diye konuştu.
3. sınıf öğrencilerinden Belinay Şimşir ise TEMA gönüllüsü olduğunu belirterek, "Tohumları kendim diktim. Buna 3 gün ara ile su dökeceğim. Evde de birçok çiçeğim var." dedi.
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