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Geleceğe Dokunan Anneler Projesi’nin kurucusu Özdemir: “Duygusal ihmal toplum sağlığını etkiliyor”

Geleceğe Dokunan Anneler Projesi’nin kurucusu Aslı Özdemir, "Amacımız, duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek çünkü sağlıklı bir aile ve toplum yapısı oluşturmak, mutlu geçirilmiş bir çocukluk dönemiyle mümkün olabilir." dedi.

09.11.2020 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Geleceğe Dokunan Anneler Projesi’nin kurucusu Özdemir: “Duygusal ihmal toplum sağlığını etkiliyor”
AA

Geleceğe Dokunan Anneler Projesi kapsamında hayata geçirilen kitabın tanıtımı, düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda projeye ve kitaba ilişkin bilgi veren Geleceğe Dokunan Anneler Projesi’nin kurucusu Aslı Özdemir, Projemiz Hayat Derneği tarafından yürütülen Geleceğe Dokunan Anneler Projesi kapsamında, "duygusal ihmal" konusuna anneler eliyle dikkat çekilmesinin ve gelecek nesillerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projenin erken çocukluk döneminde ihmal üzerine çalışan bir proje olduğunun altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Projede 2018 sonlarına doğru yola çıktık, ilk eğitim seminerleri ile yola çıktık. Sonra Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ile görüşmeye başladık, orada da etkinlikler yapıp seminerler verdik. Bunlara hala devam ediyoruz. Türk Eğitim Derneği'ne bağlı okullarda veli ve eğitimcilerle bir araya gelmeye başladık, dört okulu tamamladık, geri kalan 36 okulda da projeye devam edeceğiz.

Hedefimiz yüz yüze bir araya gelerek ilerleyebilmekti, pandemi süresinde bunu online'a taşıdık. Hedefimiz ve hayalimiz projemizin bir somut çıktısı olmasıydı ve kitabımız ortaya çıktı. Seminerlerde anlattığımız konuların başlıkları gibi düşünebileceğimiz kitap 8 bölümden oluşuyor. İstismar ve ihmal konusunda kitabımızı bir kılavuz gibi görmek doğru olacak."

Özdemir, "Geleceğe Dokunan Anneler" kitabının amacını, duygusal ihmalin gelecekte yol açabileceği olumsuz davranış kalıplarını engellemek olarak açıklarken, sağlıklı bir aile ve toplum yapısı oluşturmanın, mutlu geçirilmiş bir çocukluk dönemiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Kitapta "mükemmel" olmak isteyen anne-babalara her şeye farklı bir açıdan bakmalarının öğütlendiğini bildiren Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Bu kitapta, çocukla doğum anından itibaren başlayan iletişim sürecini adım adım takip edecek, vaka analizleriyle ebeveynlerin nerede hata yaptığına şahit olacaksınız. Geleceğe Dokunan Anneler projesinin gayretiyle bir kitap haline gelen tüm bu bilgi ve araştırmalar, çocukların 'duygusal ihmal'den uzak büyüyüp sağlıklı bireyler haline gelebilmesi için hazırlanmıştır."

Özdemir, ihmal konusunun toplumsal cinsiyet eşitliği kısmı da olduğuna dikkati çekerek, "Eşitlik evde başlar. Erken çocukluk döneminde, çocukların cinsiyet kalıplarından uzak büyütülmesi, ihmal kısmında önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Verilen bilgiye göre "Geleceğe Dokunan Anneler" kitabının yazarları arasında, Prof. Dr. İsmihan Artan, Eğitim Psikolojisi Uzmanı Nil Ateşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Melda Çelik, Dr. Sevgi Kesim Güven, Prof. Dr. Belma Tuğrul ve Prof. Dr. Songül Yalçın gibi isimler bulunuyor.

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