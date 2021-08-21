104 Türk vatandaşı Kabil'den tahliye edildi!

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin ardından TSK'nin C-130 Herkül tipi nakliye uçağı ile gece saatlerinde 104 kişi daha yurda gönderildi.

AA'da yer alan habere göre böylelikle Türk askeri güvenli bölgedeki 200'ü aşkın Türk vatandaşını tahliye etti.