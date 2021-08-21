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104 Türk vatandaşı Kabil'den tahliye edildi!

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104'ü daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi

21.08.2021 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
GELDİLER! Son dakika: 104 Türk vatandaşı Kabil'den tahliye edildi!
104 Türk vatandaşı Kabil'den tahliye edildi!
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AA

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin ardından TSK'nin C-130 Herkül tipi nakliye uçağı ile gece saatlerinde 104 kişi daha yurda gönderildi.

AA'da yer alan habere göre böylelikle Türk askeri güvenli bölgedeki 200'ü aşkın Türk vatandaşını tahliye etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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