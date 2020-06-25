İHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Kumkapı semtinde yaklaşık bir saat durakta bekleyen kimliği belirsiz şahıslar, otobüsün geç gelmesine sinirlenip, taşla otobüse saldırdı.

Olay, gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı-Eminönü seferini yapan BN1 hat numaralı belediye otobüsü henüz bilinmeyen sebeple durağa vaktinde gelmedi. Bu nedenle yolcular yaklaşık bir saat boyunca durakta otobüs bekledi.

Bir süre sonra gelen otobüsün şoförü ile kimliği belirsiz yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan yolcular, taşla otobüsün camlarını kırarak tuzla buz etti. Saldırının ardından şahıslar kaçarak kayıplara karıştı.

Olay nedeniyle durakta bekleyen diğer yolcular ise mağdur oldu. Vatandaşlar ise yaşadıkların cep telefonuyla görüntüledi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.