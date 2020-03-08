08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gel Dese Aşk oyuncuları kimler? Gel Dese Aşk konusu nedir? soruları, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesi ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Gel Dese Aşk'ın konusu "Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur." şeklinde özetlenebilir. Gel Dese Aşk oyuncu kadrosu:
ERKAN PETEKKAYA (MURAT DÜDENLİ)
40-45 yaşlarında, evli, iki çocuk babası. Karısı ile küçük kızının doğumundan sonra iyice birbirlerinden kopmuşlar. Mutsuz bir evliliğin mecburi kölesi. Bahar ile tanışması ile hayatına adeta bahar geliyor. Onun yaşam dolu enerjisi ile duyduğu hisleri aşk sanıyor. Bu uğurda önce evliliği bir çıkmaza giriyor daha sonra da hayatı.
ŞEBNEM BOZOKLU (YASEMİN DÜDENLİ)
40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat'a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar'ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.
İLAYDA ÇEVİK (BAHAR ÇETİN)
25 yaşında. Başına buyruk, deli dolu, cıvıl cıvıl bir genç kız. Barlas'ın babası olduğunu öğreniyor. Ve onun kendisini terk etmesinin intikamını almak için çıktığı yolda kendini Murat'a aşık olmuş olarak buluyor. Aslında Murat'ta hiç tadamadığı baba sevgisini bulduğunun farkında bile değil.
ÖYKÜ GÜRMAN (SİTARE PUSAT)
40-45 yaşlarında. Barlas'ın karısı. Sadi'nin kızı. Hayattaki en büyük tutkusu oğlu Onur, bir de yüzüne yaptırdığı küçük dokunuşlar. Güzel ve genç görünmeye kafayı takmış biri. Kocasına delicesine bir tutkusu var. Bahar'ın hayatlarına girmesi ile aslında hayatı en çok altüst olacak insanlardan biri.
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