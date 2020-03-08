ŞEBNEM BOZOKLU (YASEMİN DÜDENLİ)

40-45 yaşlarında, evli iki çocuk annesi. Kızının hastalığının vicdan azabını yaşıyor. Hayattan zevk almak, gerçekten mutlu olmak onun için bir ihanet olduğu için hayatı hem kendine hem kocası Murat'a zindan ediyor. Hayatlarına Bahar'ın girmesi ile tüm dengeleri alt üst olacak. Önce kusursuz evliliği daha sonra da kendi ile ilgili bildiği tüm gerçekleri yeniden yazacak.