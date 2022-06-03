Otonom araçlara uzaydan yön gösterecek!

Çinli otomotiv üreticisi Geely, uzaya 9 adet uydu gönderdiğini açıkladı. Alçak yörüngede konumlanacağı belirtilen uyduların, otonom araçlara navigasyon bilgisi sağlayacağı kaydedildi.
Geely'nin kendi geliştirdiği ve ürettiği GeeSAT-1 isimli uydular, Çin'in Siçuan bölgesindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye gönderildi.
Çinli otomotiv üreticisinin 2025 yılına kadar uzaya 63 adet uydu daha göndereceği, bu sayının ilerleyen yılarda 240'a çıkacağı belirtildi.
Volvo'nun sahibi ve Daimler'in de ortağı olan şirket, uzaya gönderdiği uyduları ile otonom araçlarına yüksek hızlı internet bağlantısı, daha net navigasyon verileri, bulut hesaplama yetkinlikleri sunmayı hedefliyor.
Geely'nin uyduları her ne kadar otonom araçların navigasyon bilgisi alması için gönderilse de, yaratılan networkün iletişim ağları için de kullanılabileceği de aktarıldı.
ELON MUSK DA BENZER ADIMI ATMIŞTI
Bu hamle ile birlikte, Geely, uzay işine sahip ikinci büyük otomobil üreticisi oldu. Öyle ki, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX ile, ticari internet hizmetleri sunan Starlink ağı için yörüngeye 2 binden fazla uyduya göndermişti. Starlink, 4 bin 408 uydudan oluşan bir ağa sahip olmayı planlıyor.
SpaceX uyduları fırlatmak için kendi roketlerini kullanırken, Geely Çin devlet kontrolündeki March 2C roketlerini kullandı.
Çin'in uydu ağı yakın zamana kadar askeri amaç taşıyordu. 2014 yılında ise Çin hükümeti özel girişimlerin de ülkenin uzay endüstrisinde yer almasına izin verdi.
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