Beşiktaş flaş bir hamleye imza atarak Gedson Fernandes'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, sezon başında da gündemine aldığı yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katarken transferin de detayları belli oldu.
Galatasaray geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Gedson için Fatih Terim'in talebiyle sezon başında da hamle yapmış ancak istediğini alamamıştı. Beşiktaş da aynı süreçte Gedson'un bonservisinin yüzde 50'si için 7 milyon Euro'luk teklifte bulunurken olumlu yanıt alamadı.
DEVRE ARASINDA YİNE AYNI TANGO!
Galatasaray, devre arasında 23 yaşındaki oyuncu için önemli yol kat etse de satın alma opsiyonu konusundaki belirsizliğin ardından transfer çıkmaza girdi. Sarı-kırmızılıların masadan kalkmasının ardından jet hızıyla Benfica ile temasa geçen Beşiktaş, yüzde 50'sine bu kez 6 milyon Euro ödeyerek transferi bitirdi. Bu miktarı 5 taksitte ödeyecek olan Beşiktaş, yıldız oyuncuya da 1.3 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.
KONTENJAN DOLU OLDUĞU İÇİN RİZE'DE
Beşiktaş, mevcut yabancı kontenjanı dolu olduğu için Gedson Fernandes'i Rize'ye sezon sonuna kadar kiraladı. Oyuncunun bu süreçteki maliyetini de Rizespor karşılayacak.
YENİ SEZON ÖNCESİ KİLİT HAMLE
Yeni sezonda birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi ile gelecek sezon için kilit bir mevkiyi de erkenden çözmüş oldu. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde gelecek sezon planlaması için yeni hamleler yapması bekleniyor.
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