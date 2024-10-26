Gedson, Lyon'u pişman etti!

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızı Gedson Fernandes, yaz transfer döneminin sonlarında Lyon için öncelikli hedefti.

Gedson’un temsilcileri, Lyon yöneticileri ile doğrudan görüşmelerde bulundu. Ancak anlaşma noktası bulunamazken olası bir transfer de gerçekleşmedi.

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Gedson’u kadrosuna katamayan Lyon, Jordan Veretout ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş'a karşı iç sahada alınan yenilginin ardından Lyon yöneticileri, Gedson transferini gerçekleştiremediği için pişman oldu. REKLAM

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 4 golle en çok gol atan oyuncu olan Gedson, Lyon'da attığı golle hem takımına Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini getirdi hem de taraftarların beğenisini topladı. 25 yaşındaki Gedson Fernandes, bu sezon toplam gol sayısını ise 7’ye çıkararak kariyer rekorunu geliştirdi.