Gedson Fernandes en çok faule maruz kalan oyuncu oldu!

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelirken mücadeleye Gedson Fernandes'in performansı damga vurdu. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu olan Portekizli yıldız mücadelede birçok kez faulle durduruldu.

Sahada kaldığı süre boyunca 12 kez faulle durdurulan Portekizli yıldız, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.

Gedson Fernandes mücadelenin ardından bir paylaşım yaparak eski takım arkadaşları Marcao ve Babel'e "Bir şey diyecek misiniz?" İfadeleriyle sitemde bulundu.

Ryan Babel ise "İyi futbolcuları savunmanın yolu bu kardeşim." sözleriyle eski takım arkadaşına yanıt verdi.

BABEL GÖNLÜNÜ ALDI

Ryan Babel ile Gedson Fernandes daha sonra bir araya geldi. Hollandalı yıldız sosyal medya paylaşımında "Gedson, Türk futboluna geri dönmen harika oldu. Sezonun geri kalanında başarılar." dedi. Gedson ise "Seni görmek her zaman harika kardeşim. Muhteşem bir maçtı." cevabını verdi.