Gedson Fernandes'e yeniden Milan kancası!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, transferin gözdesi olmaya devam ediyor. Son olarak Portekizli yıldıza İtalya Serie A devi Milan talip oldu.
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Bu sezon 37 resmi maça çıkan ve 8 gol kaydederek kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Gedson'a Milan'ın ilgisinin sürdüğü iddia edildi.
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre ara transferde de İtalyan ekibinin gündemine gelen 25 yaşındakin futbolcu için yaz döneminde hareketlilik yaşanabileceği aktarıldı.
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Gedson'a son olarak Rusya'dan Zenit ve Spoartak Moskova talip olmuştu.
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Ancak Beşiktaş Kulübü, Benfica'ya da verilecek yüzde 50 pay nedeniyle bu transferde 30 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmiyor.
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Siyah-beyazlıların söz konusu yüzde 50 payı Benfica'dan almak için ise Portekiz ekibi ile görüşmeleri devam ediyor.
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