Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuşmak istemeyen orta saha oyuncusu Rizespor için elinden geleni yapacağını söyledi.
Rizespor'da olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Fernandes, yaptığı açıklamada transferiyle ilgili "Dün gerçekten yoğun bir gün geçirdik. Tüm işlemlerden sonra buradayız. Bu süreci çabuk bir şekilde hallettik." ifadelerini kullandı.
Başka tekliflerin de geldiğini vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu "Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor'undu." dedi. Fernandes sözlerini şöyle sürdürdü:
"BİREYSEL HEDEFLER İÇİN GELMEDİM"
"83 benim için önemli. İlk giydiğim numaraydı. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim. Gelecek planlarımla ilgili daha sonra düşüneceğim."
"BEŞİKTAŞ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
"Bir süre sonra Beşiktaş'a gideceğim, ama şu anda konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim."
"RİZESPOR FORMASINI DA ÇOK BEĞENDİM"
"Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu transfere katkısından ötürü müteşekkirim. Rizespor formasını da çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir."
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