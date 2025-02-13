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        Haberler Gündem Güncel Gediz'de kaplıca ücretsiz servis | Son dakika haberleri

        Gediz Belediyesi, kaplıcaya ücretsiz servis hizmeti başlattı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde vatandaşların Ilıca Termal Tatil Köyü'nden daha fazla yararlanabilmesi için Gediz Belediyesi tarafından hafta sonu ücretsiz servis hizmeti başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:24
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        Gediz'de kaplıca ücretsiz servis
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        Kütahya'nın Gediz Belediyesi, vatandaşların Ilıca Termal Tatil Köyü'nden daha fazla yararlanabilmesi için ücretsiz servis hizmeti başlattı.

        Ücretsiz servisler, Gediz Belediyesi hizmet binası arkası durağından saat 10.00 ve 13.30'da hareket edecek. Dönüş servisleri ise Ilıca Termal Tatil Köyü Müdürlüğü önünden saat 14.30 ve 18.30'da kalkacak.

        Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Gediz Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve konforlu bir şekilde Ilıca Termal Tesislerimizden faydalanabilmesi için ücretsiz servis uygulamasını başlattık. Bu hizmet sayesinde ulaşım sorunu yaşayan hemşerilerimize kolaylık sağlamış olacağız. Halkımızın sağlığını ve refahını düşünerek attığımız bu adımın faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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