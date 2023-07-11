Gediz'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaza, dün akşam saatlerinde Gediz-Uşak karayolu üzerindeki Yenikent Beldesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi.
Gediz'den Uşak istikametine giden Yaşar A. (42) yönetimindeki otomobil, Adem G. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobillerden biri refüje çarptıktan sonra yanmaya başladı.
Çevredekiler tarafından yaralılar araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yaşar A., Adem G., Hamit A. (75), Ramazan A. (81), Cemile Ö. (49) ve Yılmaz Ö. (54), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.