Gediz'de evde temizlik hizmeti başladı

Kütahya'nın Gediz Belediyesi ihtiyaç sahipleri için evde temizlik hizmeti başlattı.

"Temiz Bir Ev, Huzurlu Bir Yaşam İçin" sloganıyla hayata geçirilen uygulama ile ihtiyaç sahibi yaşlılar, engelliler, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilere destek olmayı amaçlıyor.

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Yeni hizmeti değerlendiren Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi hemşerilerimize hijyenik ve konforlu bir yaşam alanı sunmak için Temizlik Hizmeti projemizi başlattık" dedi.

Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Gediz Belediyesi Çözüm Noktası'na başvurarak gerekli bilgilere ulaşabiliyor.