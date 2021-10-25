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Gedik Kaynak, Azerbaycan Neftçala’daki yeni üretim tesisi ve Bakü’deki irtibat ofisini faaliyete geçirdi. 20-22 Ekim tarihleri arasında Baku Build fuarında yerini alan Gedik Holding, fuarda ürünlerini tanıtıp müşterileriyle buluştu. Neftçala’daki yeni üretim tesisi ve Bakü’deki irtibat ofisinin açılışı vesilesiyle düzenlediği resepsiyonda Tekfen İnşaat Ülke Müdürü Barış Altıparmak, Kolin İnşaat Ülke Direktörü Enis Buka, Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın gibi iş dünyasının temsilcileri katıldı. Davette ev sahipliği yapan Hülya Gedik’i Türkiye Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Ticaret Başmüşaviri Ahmet Erdal’da yalnız bırakmadı.

'EVİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Baku Marriot Otel’de düzenlenen resepsiyonda konuşma yapan Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, “Gedik Holding olarak Azerbaycan’ı evimiz olarak görüyor, burada Türk kalitesiyle yerli üretim yapacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. İki kardeş ülke Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari işbirliğine katkı sağlayacaklarını ifade eden Hülya Gedik, “Bugün Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret 5 milyar dolar seviyesinde. Devlet büyüklerimizin hedefi bu rakamı 15 milyar dolara taşımak yönünde. Bu hedefe kolaylıkla ulaşılacağını düşünüyorum” dedi. Hülya Gedik, yaptıkları üretim ile geçen yıl Azerbaycan'ın verdiği savaş ile işgalden kurtarılan Karabağ'ın yeniden inşaasında da rol almak istediklerini söyledi.

Uzun yıllardır Türkiye’den ihracat yaptığı Azerbaycan pazarında artık yerinde üretim yapacak olan Gedik Kaynak, Azerbaycan’da kaynak sarf malzemeleri pazarında 1 numara olmayı hedefliyor. Gedik Holding yeni dönemde Gedik Termo Vana ürünlerinin de Azerbaycan’daki pazar payını artırmak hedefinde. Gedik Eğitim Vakfı bünyesindeki Gedik Test Merkezi ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin eğitim alanındaki tecrübesini de Azerbaycan’a taşıyacak olan Gedik, Azerbaycan’da kaynak sektörüne yönelik mesleki eğitimler verecek.Gedik Holding, Türkiye’deki olduğu gibi Azerbaycan’da da üretimin yanısıra eğitim alanında da faaliyet göstermek istiyor.

YENİ ÜRETİM TESİSİ KURDU

Gedik Holding’in temeli 1963 yılında kaynak sarf malzemesi üreticisi olarak kurulan Gedik Kaynak ile atıldı. Gedik Kaynak ticari hayatını yıllar içinde başarıyla devam ettirdi ve sektöründe lider konuma geldi. Gedik Holding daha sonra faaliyet alanları arasına döküm, vana, sermaye piyasaları, eğitim gibi pek çok sektörü kattı ve bu alanlarda da öncü kuruluşlarıyla Türkiye’nin en köklü ve en saygın kurumları arasında yerini aldı. Gedik Holding bünyesinde 1500’ün üzerinde kişi çalışıyor. Gedik Kaynak, Gedik Termo Vana ve Gedik İleri Döküm Teknolojileri firmalarının Türkiye genelinde İstanbul merkez ofis olmak üzere Ankara, Bursa, Antalya, İzmir, Adana, Trakya, Erzurum, Kayseri, Konya, Samsun, Eskişehir’de bulunan bölge müdürlükleri ile yaygın bir satış ve hizmet ağı bulunuyor. Grup, Avrupa’daki müşterilerine daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla 2009 yılında Hollanda’da Gedik Europe adıyla bir satış ofisi açtı. Bunun yanı sıra grubun Amerika, Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Asya bölgelerinde partnerleri bulunuyor. Gedik Holding, tüm dünyada talep gören Gedik Kaynak, Gedik Termo Vana ve Gedik Döküm ürünlerini çeşitlendirmek ve kapasitesini artırmak amacıyla Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 261.700 m²’lik bir alan üzerinde yepyeni ve modern bir tesis kurdu.