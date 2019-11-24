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Kaynak, vana ve döküm alanında faaliyet gösteren Gedik Holding, Azerbaycan'da kurduğu fabrika ile Rusya, Gürcistan ve Özbekistan'a açılmayı hedefliyor. Metalin ekmeği olarak bilinen kaynak elektrotları üretim tesisini Gürcistan sınırındaki Kazak şehrinde yapan Gedik Holding bir anlamda ekmeğini kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşmış oldu. Yeni tesis aynı zamanda 1995 yalından bu yana ihracat yapan holding tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. 80 ülkeye ihracat yapan holdingin şu anda 90 bin ton kaynak sarf malzemesi üretimi var. Gedik Holding'in yurtdışındaki ilk yatırımı hakkında Azerbaycan'ın Kazak şehrindeki üretim tesislerinde düzenlenen toplantıda bilgi veren Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, "Geçtiğimiz yıl cironun üçte biri ihracattan gelirken bu yıl bu oran yüzde 50’ye çıkmış durumda" diye konuştu.

Azerbaycan’da açılan fabrika ile yurtdışında üretim faaliyetlerine de başlayan holding, yeni yatırım fırsatlarını da kolluyor. Hülya Gedik'in verdiği bilgiye göre holding, bu yıl teknoloji ihracatına da başladı. GeKa markasıyla anahtar teslim fabrikalar kuran Gedik'in kurduğu fabrikalar, Türkmenistan ve Cezayir’de üretime başlamış durumda. Libya’da da önümüzdeki dönemde bir fabrikanın açılması planlanıyor.

YATIRIMLAR SON SÜRAT

Gedik Holding'in dünyada Çin, Tayvan, Kore, Almanya ve ABD’li şirketlerle rekabet ettiğinin altını çizen Hülya Gedik, Japon’larla yaptıkları işbirliği sonucunda, Sakarya 2.Organize sanayi bölgesinde 100 dönüm üzerinde üretime devam ettiklerini vurguladı. Hendek'te döküm tesisleri olduğunu anlatan Gedik, 150 dönüm üzerinde yeni bir elektrot üretim tesisi kurduklarını da kaydetti. Vana üretimi alanında iddialı olan Gedik Holding 1963’te kuruldu. Kaynak, döküm, vana üretimi ve eğitim alanlarında Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Gedik Eğitim Vakfı’nın 1994’te kurulmasının ardından meslek yüksekokulu ve üniversitenin kuruluşu da gerçekleştirildi.

DEVRİM ARABALARI MÜHENDİSİ

Gedik Üniversite'sinde akademisyenlerin hem sektör hem başka sektörlerle ilgili çalışmalar araştırmalar yaptıklarını ifade eden Gedik, holdingin kurucusu Halil Gedik'in Uşak'ta okullar ve yurtlar yaptırdığını Pendik’te kaynak ağırlıklı lise yapıldığını, Uluslararası Kaynak Konfederasyonu’na Halil Kaya Gedik ödülü konulduğunu dile getirdi. Holdingin kurucusu Halil Gedik, Devrim arabalarında kaynak mühendisi olarak görev almıştı.