Geçmişten günümüze yargı giysileri sergileniyor

Sergide yer alan giysilerin tasarımını ve pek çok tarihi öneme sahip eşyanın bulunması işini İstanbul 1. Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri müdürü Esin Öney yaptı. Aynı zamanda tasarımcı da olan Öney, sergiyi 4 ay gibi kısa bir sürede hazırladı.
Sergide yer alan Sultanahmet Adliyesi'nden getirilen tarihi duruşma salonunda Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, ilk kadın hakimlerden Adalet Yılmaz, Hakim Orhan Gündem, Avukat Aytekin Özveren, adliyede daha önce görev yapmış katip ve mübaşirlerin mankeni yer aldı.
ÖNEY, SERGİ İÇİN ADLİYELERİN ARŞİVLERİNE, DEPOLARINA İNDİ
Öney serginin hazırlanması aşamasında adliyenin arşivlerine, depolarına indi. Kıyafet bulmakta zorlandığını söyleyen Öney, sahiplerinden sergiye katkısı olacak eşya ve kıyafetleri bekliyor. Öney, Tanzimat Dönemi ve Osmanlı Dönemi kıyafetlerini fotoğraf ve arşivleri inceleyerek tasarladığının altını çizdi.
Öney, “Osmanlı dönemi gösterişli bir dönem olduğu için bu durum yargı kıyafetlerine de yansıyor. Tanzimat dönemine gelindiğinde ise daha batılı bir moda var. Yakalar dik duruşu da temsil etmesi açısından dik tasarlandı. Günümüzde kıyafetlerin tasarımı da sade ve şık” diye konuştu.
Sadece kıyafet değil mankenlerin hazırlanmasında da tek tek uğraştığını söyleyen Öney, “Tüm mankenlerin saçlarını tek tek tüle diktim. Öyle yapıştırdık. Adli tatil boyunca gece bile sergi için uğraştım” diye konuştu.
SERGİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
“Geçmişten günümüze yargı çalışanlarının giysileri” sergisi hafta içi 08.30 -17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.
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