Geçmiş ve gelecek buluşuyor: 84 yaşındaki adamın evi genç kiracısı sayesinde büyük değişim yaşıyor

ROGER'IN EVE DAİR TEPKİLERİ

Roger, evin yeni halini görünce dairenin ne kadar muhteşem göründüğünü söyleyip teşekkür etti ve gülerek kirayı artırması gerektiğini ekledi. Bu tepkisi tabii ki şakaydı, evin yeni halinden oldukça memnundu. Ayrıca girdiği odaları genel olarak övdü ve kendi odasındaki değişikliği ise başyapıt olarak adlandırdı.