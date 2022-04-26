'Geçmiş Uzun Sürer' sergisi İş Sanat'ta

Ressam Yalçın Gökçebağ’ın 'Geçmiş Uzun Sürer' başlıklı sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.
Anadolu’nun Ressamı Yalçın Gökçebağ'ın farklı dönemlerine ait eserlerinin yer aldığı 'Geçmiş Uzun Sürer' başlıklı sergisi, 23 Temmuz 2022 tarihine kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.
Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkânı bulan Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. 60 yılı aşkın sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştirerek gelecek kuşaklara kültürel bir mirası emanet ediyor.
İbrahim Karaoğlu şu sözlerle anlatıyor Yalçın Gökçebağ’ı: “Yolculuğu çocukluğuna… Hafızası var her resminin; oradaki imgelerle tanımlıyor kendini. Farklı yaşam formlarının çeşitliliğiyle varsıllaşmış ve doğayla arasındaki içgüdüsel bağın odağı olmuş çocukluk cennetini gölgeleyen modern kentlerin dayattığı mutsuzluğa karşı pusulası çocukluğu. Her resminde geçmişin izlerinden dolanıyor yollar; eski seslerin, renklerin, nüansların, hatıraların içinde. Hatıraları ve hayalleri iç içe geçiyor resimlerinde; çocukluğunun büyülü cennetini yeniden inşa ediyor. Eskimeyen sevinçlerle kutsuyor hayatı. Başı ve ortası uzun bir hikâye Gökçebağ’ın resimlerinin, sonu yok; geçmiş devam ediyor hâlâ…"
Karaoğlu: "Yalnızca çocukluk mekânlarını çizen, ‘daüssıla’ bağımlısı bir ressam değil Yalçın Gökçebağ; pitoresk bir duyarlılıkla her yöresini çizdi Anadolu’nun. Ergin Günçe’nin en çok sevdiğim şiirinin adını ödünç alıp betimlersem ‘Türkiye Kadar Bir Çiçek’ Yalçın Gökçebağ’ın retrospektif sergisindeki resimleri."
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