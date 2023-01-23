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Geçiş sürecinin yol haritası 26 Ocak'ta açıklanacak

30 Ocak'ta Ortak Politika Belgesi ile birlikte açıklanacağı duyurulan altılı masanın Geçiş Sürecinin Yol Haritası 26 Ocak'ta açıklanacak. Buna göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı halinde, CHP'den başka bir isme Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğu verilebilir

Giriş: 23.01.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Altılı masanın geçiş sürecinin 'yol haritası' 26 Ocak'ta açıklanacak - Güncel haberler

Altılı masa perşembe günü İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11'nci kez toplanacak. Adaylık en kritik başlık. Toplantıda adaylığın isimler üzerinden ele alınması bekleniyor.

Bir önceki toplantıda 30 Ocak'ta hem Ortak Politika Belgesi hem de Geçiş Sürecinin Yol Haritası'nın açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak iki metnin birbirini gölgelememesi için Yol Haritasının 26 Ocak'ta açıklanacağı belirtiliyor.

Liderlerin uhdesinde olan yol haritası henüz netleşmedi. Ancak her partiye en az bir bakanlık ve daha sonra da oy oranları çerçevesinde bakanlık dağılımının yapılacağı belirtiliyor. Kritik bir diğer konu ise, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konusu. Buna göre liderlerden birisi aday olursa diğer liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması bekleniyor. Ancak İYİ Parti lideri Meral Akşener'in vekil olmak istediği ve Meclis'te grubun başında bulunmak istediği belirtiliyor. Bu durumda yeni bir formül bulunabileceği kaydediliyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA BAŞKA BİR İSİM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLABİLİR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde genel başkanlıktan ayrılması bekleniyor.
Bu durumda da CHP'ye bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamı verilebileceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu'nun işaret edeceği bir isim orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak yer alabilir.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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