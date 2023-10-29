"Geçiş Oyunu" Habertürk TV'de başlıyor!
Habertürk TV'de spor zamanı, futbol vakti! Yepyeni bir program, bambaşka bakış açıları; futbol gündeminde ne ararsanız bu programda yer alıyor.
Giriş: 29.10.2023 - 01:15 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:19
Çaykur Rizespor-Galatasaray, Pendik Spor-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Gaziantep FK maçlarının yorumları, diğer karşılaşmaların ayrıntıları, gözden kaçanlar; çözüm önerileri…
Ahmet Selim Kul, Cem Dizdar ve Mehmet Ayan ile Geçiş Oyunu Pazartesi saat 23.00’te Habertürk TV’de.