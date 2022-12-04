Yıllarca sınavdan sınava, sonunda da 'en büyük sınav'a giren gençler, özgür ve yepyeni bir hayata adım atmanın heyecanı içinde üniversite kapısından girerken, onları bekleyen zorlu koşulların içinde buluyorlar kendilerini. Özellikle de ekonomik şartların çok daha ağırlaştırdığı günümüz hayat koşullarında, belki de en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerin başında üniversite öğrencileri geliyor. Dertleri yeni değil, ama derin...

NEDEN GEÇİMSİZLER?

Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir araya gelerek 'Geçimsizler Ağı'nı kurdu. Kendilerini Ekim 2022'de ilan eden bu hareketin açılımı 'Geçinemeyen öğrencilerin mücadele ve dayanışma ağı'... Kendilerini "Bizler geçinemeyen öğrencileriz. Bunu kabul etmeyen geçimsizleriz" sözleriyle tanımlıyorlar. Geçimsizler sözcüğünde inceden bir sitem de var. Geçimsizler Ağı'ndan Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Dilan İpek diyor ki: "Biz gerçekten bu şartlarda geçinemeyen öğrencileriz. Bizim geçinemediğimiz düzeni yaratanlarla derdimiz olduğu için biraz sitemkâr, isyankâr bir isim belirlemiş olduk. Biz bu düzeni yaratanlara geçinemiyoruz."

BARINMA, BESLENME VE AKBİLDEKİ BAKİYE...

Yaşanan ekonomik sıkıntıları çok yakından hissettiklerini söyleyen İpek ortaya çıkış amaçlarını kendi dertlerine derman olmak şeklinde açıklıyor: "Barınma, beslenme, ulaşım, ders materyallerine erişim, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak noktasında çok zorlandığımız neredeyse hepimizin bir yandan okurken bir yandan çalışmak zorunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Hal böyle olunca bizim gerçekten birbirimizden başka gidebileceğimiz, dayanışma oluşturabileceğimiz bir kanal olmuyor. Biz de örgütlülükten aldığımız güçle bu problemleri çözmeye çalışıyoruz."

YOKSULLUĞA KARŞI ÇAY DAYANIŞMASI

Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Dilan İpek öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların boyutunu, İzmir'de düzenledikleri 'yoksulluğa karşı çay dayanışması'nı ve sonuç aldıkları bir eylemi şu sözlerle anlatıyor: "Size abartı gibi gelebilir ama gerçekten üniversitenin içerisindeki çay bile 5 TL olmuş durumda. 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımız üniversitelerdeki kantinlerin pahalılığına dikkat çekmek için evlerde yaptıkları çayları termoslarla okula getirdiler ve kağıt bardaklarla üniversite öğrencilerine ücretsiz bir şekilde dağıttılar. Mesela İzmir'de üniversiteli öğrencilerin ücretsiz yemek yiyebildiği bir gençlik merkezi vardı. Pandemi sürecinde kaldırılmıştı. Ama öğrenciler zaten gündelik hayatta neredeyse yemek öğününü ikiye hatta bire indirmiş durumda ve orada bir öğün ücretsiz yemek hakkı varken bu geri alınmıştı. Bir kampanya başlattık, yetkililerle görüştük ve yemek hakkımızı tekrar kazandık."

"PART-TIME ÖĞRENCİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Çalışmak zorunda kalan öğrencilerin sorunlarına da değiniyor İpek: "Üniversiteli öğrenciler saatlik olarak 13-15 liraya çalıştırılıyor, gün sonunda alınan ücret iki günlük ihtiyaçları bile karşılamıyor. Kredilerin burslara çevrilmesini, borçların silinmesini ve KYK ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Öğrencilere gıda, barınma, ulaşım desteği verilebilir. Part time öğrenci olmak istemiyoruz."

Herhangi bir siyasi parti ya da örgütle bağlantılarının olmadığını belirten Dilan İpek ekliyor: "Geçimsizler sadece bir ideolojiye, bir zemine sıkıştırabileceğimiz bir ağ değil. Tüm öğrencilerin gelebileceği, kendisini ifade edebileceği, geçinme problemlerine ses olan, bunları gündeme getiren, öğrencilerin problemlerini esas alan bir hareket ve geçinme derdi olan tüm üniversite öğrencilerini Geçimsizler'e katılmaya davet ediyoruz."