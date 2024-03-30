Geçersiz oy nasıl olur? Hangi durumlarda oy geçersiz olur?
Türkiye'de yarın sabah oy verme süreci başlıyor. 31 Mart yerel seçimlerde milyonlarca seçmen sandığa gidecek. Ancak oy verme işleminin başarılı olması için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunuyor. Bu kurallara uyulmadığı sürece kişinin oyu, geçersiz sayılıyor. Peki, geçersiz oy nedir ve nasıl olur? Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır? İşte, detaylar...
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Türkiye'de yarın seçim maratonu başlıyor. Bu kapsamda 31 Mart günü milyonlarca seçmen oy vermek sandık başına gidecek. Ancak seçmenlerin, verdikleri oyun geçerli olmasını sağlaması için uyması gereken bazı kurallar mevcut; bu kural ihlalleri, oyun geçersiz olmasına neden olabiliyor. Peki, geçersiz oy nedir, nasıl olur? Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır? İşte, detaylar..
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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GEÇERSİZ OY NEDİR, NASIL OLUR?
Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği haller dışında kullanılan oylar geçersiz olarak kabul edilir. Seçmenlerin kullandıkları oylar Evet/Tercih mührünün yanlış yerlere basılması veya farklı iki adayda da mühür bulunması oyun geçersiz sayıldığı durumlara örnek olarak gösterilebilir.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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HANGİ DURUMLARDA OY GEÇERSİZ OLUR?
Genel olarak, aşağıdaki durumlarda oylar geçersiz kabul edilebilir:
Mühür basılmamış olması: Hiçbir mühür basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılır.
Yanlış mühür basılması: Yanlış seçim türüne (örneğin, "Tercih" yerine "Evet") veya yanlış sandık mühürünün basılması oyu geçersiz kılar.
Birden fazla mühür basılması: Aynı seçim türünde birden fazla adaya veya partiye mühür basılması da oyu geçersiz sayılmasına neden olur.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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Mühürün tam olarak basılmamış olması: Mühürün pusulada net bir şekilde görünmemesi veya tam olarak basılmamış olması da geçersizliğe yol açabilir.
Yırtık veya kopuk olması: Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması oyu geçersiz kılar.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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Yazı veya işaret olması: Oy pusulasının üzerine mühür dışında herhangi bir yazı, çizgi, işaret veya imza atılması oyu geçersiz sayılmasına neden olur.
Pusulada yabancı madde olması: Oy pusulasının içine para, kâğıt parçası gibi yabancı maddeler konulması da oyu geçersiz kılar.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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Birden fazla oy pusulası olması: Zarfın içinde birden fazla oy pusulası olması tüm oyların geçersiz sayılmasına neden olur.
Zarfın yırtık veya açık olması: Zarfın yırtık veya açık olması da oyların geçersiz sayılmasına yol açabilir.
Zarfın üzerinde yazı veya işaret olması: Zarfın üzerinde mühür dışında herhangi bir yazı, çizgi, işaret veya imza atılması da oyların geçersiz sayılmasına neden olur.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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