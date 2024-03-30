Geçersiz oy nasıl olur? Hangi durumlarda oy geçersiz olur?
Türkiye genelinde oy verme süreci başladı. Doğu tarafında saat 07.00, Batı tarafında ise sabah 08.00'den itibaren vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Seçmenlerin, vatani görevlerini yerine getirirken dikkat etmeleri gereken bazı kurallar bulunuyor. Olası bir dikkatsizlik halinde oy geçersiz yapılabilir. Peki, doğru oy nasıl kullanılır, geçersiz oy nedir? İşte, detaylar...
- 1
Türkiye'de bugün seçim maratonu başlıyor. Bu kapsamda 31 Mart günü milyonlarca seçmen oy vermek sandık başına gidiyor. Ancak seçmenlerin, verdikleri oyun geçerli olmasını sağlaması için uyması gereken bazı kurallar mevcut; bu kural ihlalleri, oyun geçersiz olmasına neden olabiliyor. Peki, geçersiz oy nedir, nasıl olur? Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır? İşte, detaylar..
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
- 2
GEÇERSİZ OY NEDİR, NASIL OLUR?
Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği haller dışında kullanılan oylar geçersiz olarak kabul edilir. Seçmenlerin kullandıkları oylar Evet/Tercih mührünün yanlış yerlere basılması veya farklı iki adayda da mühür bulunması oyun geçersiz sayıldığı durumlara örnek olarak gösterilebilir.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
- 3
HANGİ DURUMLARDA OY GEÇERSİZ OLUR?
Genel olarak, aşağıdaki durumlarda oylar geçersiz kabul edilebilir:
Mühür basılmamış olması: Hiçbir mühür basılmamış oy pusulaları geçersiz sayılır.
Yanlış mühür basılması: Yanlış seçim türüne (örneğin, "Tercih" yerine "Evet") veya yanlış sandık mühürünün basılması oyu geçersiz kılar.
Birden fazla mühür basılması: Aynı seçim türünde birden fazla adaya veya partiye mühür basılması da oyu geçersiz sayılmasına neden olur.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
- 4
Mühürün tam olarak basılmamış olması: Mühürün pusulada net bir şekilde görünmemesi veya tam olarak basılmamış olması da geçersizliğe yol açabilir.
Yırtık veya kopuk olması: Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması oyu geçersiz kılar.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
- 5
Yazı veya işaret olması: Oy pusulasının üzerine mühür dışında herhangi bir yazı, çizgi, işaret veya imza atılması oyu geçersiz sayılmasına neden olur.
Pusulada yabancı madde olması: Oy pusulasının içine para, kâğıt parçası gibi yabancı maddeler konulması da oyu geçersiz kılar.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
- 6
Birden fazla oy pusulası olması: Zarfın içinde birden fazla oy pusulası olması tüm oyların geçersiz sayılmasına neden olur.
Zarfın yırtık veya açık olması: Zarfın yırtık veya açık olması da oyların geçersiz sayılmasına yol açabilir.
Zarfın üzerinde yazı veya işaret olması: Zarfın üzerinde mühür dışında herhangi bir yazı, çizgi, işaret veya imza atılması da oyların geçersiz sayılmasına neden olur.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
-