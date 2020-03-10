Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik

10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satıldı. Tapuda bu satışlarda 389 milyar liralık değer ibraz edildi.
Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri 10 milyar 312 milyon lira olurken, bu rakam bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle 10 milyar 924 milyon 221 bin liraya ulaştı.
Satışlarda tapu başına ödenen rakam, 2019'da önceki yıla göre yüzde 22 artışla 136 bin 400 liradan 166 bin 382 liraya yükseldi.
Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2017'de 120 bin 844 lira, 2016'da 105 bin 403 lira, 2015'te 99 bin 159 lira, 2014'te 89 bin 100 lira, 2013'te 80 bin 892 lira, 2012'de 67 bin 885 lira, 2011'de ise 58 bin 494 liraydı.
Sektör temsilcileri, tapuda düşük vergi ödemek için gerçek bedellerin yansıtılmadığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çalışmaları başlatılan Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin tam olarak uygulamaya geçmesiyle tapuda beyan edilen rakamların çok daha yukarılara çıkacağını söyledi.
"15 yılda 8 kat arttı"
Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ortalama bir tapu değerinin 2004'te yaklaşık 20 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek, bu rakamın 2019'da 166 bin 382 liraya ulaştığını bildirdi.
Oranın son 15 yılda 8 kat, son 10 yılda ise yaklaşık 5 kat arttığını ifade eden Taş, toplam el değiştiren gayrimenkul için ofis ve lüks konut satışının artmasıyla tapu değerinin yükseldiğini kaydetti.
Taş, "Özellikle marka proje ve ofis satışlarında tapuda gerçek değer gösteriliyor. Ancak tapu devrinde hala çok büyük oranda gerçek rayiç bedelin gösterilmediğini düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tapuda gerçek bedelin yansıtılması konusunda yaptığı çalışma tamamlanınca bu rakamın yüzde 50 artacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Satılan gayrimenkul adedindeki artışın son 2-3 yıldır hız kestiğini vurgulayan Taş, "Ancak buna rağmen ortalama tapu değeri, mega şehirleri, dev yatırımları olan bir ülkede düşük kalıyor. Ortalama tapu değerinin orta vadede artışını sürdüreceğini düşünüyorum." dedi.
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