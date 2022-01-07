Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ve geçen yıla ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.
Buna göre, geçen ay, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,67 ile dolarda gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Euro yüzde 5,55 ve külçe altın yüzde 5,14 ile yatırımcısına kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 1,88, mevduat faizi (brüt) yüzde 14,97 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise yüzde 19,09 yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde, Euro yüzde 10,66, külçe altın yüzde 10,23 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ile yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 10,86 ve DİBS yüzde 15,17 yatırımcısında kayba yol açtı.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,37 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,12 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.
Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,8, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,46 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,06 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.
MEVDUAT FAİZİ KAYBETTİRDİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,27 ile yatırımcısını kayba uğrattı.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5,12, Euro yüzde 9,23, BIST 100 endeksi yüzde 21,32, mevduat faizi (brüt) yüzde 36,26 ve DİBS yüzde 44,30 ile yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 25,43, Euro yüzde 19,99 ve BIST 100 endeksi yüzde 4 ile yatırımcısına kazandırırken mevduat faizi (brüt) yüzde 15,73 ve DİBS yüzde 26,37 yatırımcısını kayba uğrattı.
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