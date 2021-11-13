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Geçen yıl diktiği fidana bu yıl doğum günü yaptı

Geçen yıl diktiği fidana doğum günü yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde, orman yangınları ile ilgili çalışmalarda başlattığı performansını yeni bir boyuta taşıdı. Geçen yıl toprakla buluşturduğu ve 10 yaşındaki kızı 'Esma İdil'in adını verdiği fidanların bulunduğu araziye kireçle 'İyi ki doğdun' yazan Kavukcu, diktiği fidana doğum günü hediyesi olarak da toprak ve kozalak verdiğini söyledi

13.11.2021 - 10:18 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında ağaçların önemine dikkati çekmek için geçen yıl dikilen fidanların doğum gününü kutladı.

     

  • Çevresel sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak için sık sık çeşitli performanslar sergileyen Kavukcu, bu kez Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde farklı bir çalışmaya imza attı.

     

  • Yerleşkede 1 yıl önce diktiği fidanların doğum gününü toprak ve kozalak götürerek kutlayan Kavukcu, ağaçlarla özçekim yaptıktan sonra 2020'de toprakla buluşturulan fidanların olduğu araziye kireçle "İyi ki doğdun", bu yılki etkinlikte dikilen fidanların bulunduğu bölgeye de "Hoş geldiniz" yazdı.

     

  • Kavukcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlara özgü doğum günü kutlama geleneğini bir anlamda insandan doğaya dönen bir ritüele dönüştürdüğünü söyledi.

     

  • Toprağa verilebilecek en güzel hediyenin yine doğanın kendisi olduğunu ifade eden Kavukcu şunları kaydetti:

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