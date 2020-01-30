AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, riskli alan ile yapıların kentsel dönüşüm kapsamında sağlıklı ve güvenli yaşam alanları haline getirilmesi amacıyla 31 Aralık 2012'de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, "riskli" olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor.

Bakanlık tarafından geçen yıl 106 bin 980 hak sahibine 681 milyon 893 bin 722 lira kira yardımında bulunuldu.

ŞIRNAK İKİNCİ SIRADA

En çok kira yardımı yapılan illerin başında 30 milyon 198 bin 304'ü riskli alan, 218 milyon 713 bin 947'si riskli yapı olmak üzere toplam 248 milyon 912 bin 251 liralık kira yardımıyla İstanbul geliyor.

İstanbul'u ise terörden zarar gören bölgelerin başında yer alan Şırnak takip ediyor. Bakanlık, Şırnak'ta 51 milyon 261 bin 985'i riskli alan, 1 milyon 920 bin 863'ü riskli yapı olmak üzere 53 milyon 182 bin 848 liralık kira yardımında bulundu.

Ankara 52 milyon 907 bin 191 liralık kira yardımıyla üçüncü sırada yer alırken, başkenti 44 milyon 497 bin 499 lirayla Antalya, 38 milyon 813 bin 88 lirayla da İzmir takip etti.

DEPREM ÖNCESİ DE VERİLİYORDU

Öte yandan, Elazığ ve Malatya'ya deprem öncesinde de kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı veriliyordu.

Buna göre, Elazığ'a bugüne kadar 29 milyon lirası riskli yapı kira yardımı, 2 milyon 827 bin lirası proje uygulamaları, 93 bin lirası da hizmet alımları olmak üzere 31 milyon 920 bin lira destek sağlandı.

Aynı şekilde Malatya'da da 23 milyon 384 bin lira riskli yapı kira yardımı yapıldı.

Bakanlık, deprem felaketinin ardından her 2 ilde de yaraları sarmak üzere yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda ağır hasarlı olan ancak eşyaları alınabilecek durumdaki evler için yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacağı bildirildi.

715 İLA 1.150 LİRA ARASINDA

Geçen yıl ödenen, bu sene için de devam edilecek kira yardımı tutarları ise 715 ila bin 150 lira arasında değişiyor.

Buna göre Bakanlıkça verilen kira yardımı tutarları ve illeri şöyle:

"Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis'te 715 lira. Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de 810 lira. Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de 905 lira. Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van'da 995 lira. Adana, Antalya, Bursa, Konya'da bin 85 lira. Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise bin 150 lira."

3.8 MİLYARI AŞTI

Bakanlık, 2012'den bugüne 296 bin 720 hak sahibine, 686 milyon 214 bin lira riskli alan, 3 milyar 167 milyon 734 bin lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere toplamda 3 milyar 853 milyon 948 bin lira destekte bulundu. Ayrıca 10 bin 496 hak sahibine 127 milyon 582 bin 932 lira faiz desteği sağlandı.