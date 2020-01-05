05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçen yıl termik santrallere yönelik 176 denetiminde 6 termik santrale 1, 5 milyon lira cezai işlem uygulandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca termik santrallere yönelik 2019'da 176 denetim gerçekleştirdi. Bakanlıkça Çevre Kanununa aykırı 6 termik santrale geçen yıl toplam 1 milyon 542 bin 124 lira ceza verildi.
Bakanlık, 2017 ve 2019'da birer, 2020'de ise 6 santral olmak üzere son 4 yılda 8 termik santralin kapısına da kilit vurdu.
TERMİK SANTRALLERE UYGULANACAK CEZALAR ARTTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bu yıl Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında termik santrallere uygulanacak cezalar da arttırıldı.
Hava kirliliğine sebep olan işletmelere fiilin niteliğine göre 88 bin 499 liradan veya 177 bin lira para cezası uygulanabilecek.
Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara ise 221 bin 267 lira ceza kesilecek.
YASAKLARA AYKIRI TEHLİKELİ ATIK BERTARAF EDEN KURULUŞLARIN CEZASI ÜÇ KATA KADAR ÇIKABİLECEK
Tehlikeli atıkları kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı şekilde bertaraf eden şahıslara 368 bin 789 liradan 3 milyon 688 bin liraya kadar ceza uygulanacak.
İdari para cezası, tehlikeli atıkları bertaraf eden kurum, kuruluş ve işletmelere ise üç katına kadar uygulanabileceği için, ceza 1 milyon 106 bin lira ile 11 milyon 64 bin lira aralığına kadar yükselebilecek.
Kanunda belirtilen idari para cezaları, ihlalin son 3 yılda tekrarlanması durumunda da artırılarak uygulanacak.
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