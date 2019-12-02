Geçen yıl 48 milyon ton atık geri kazanıldı

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2018 yılına ilişkin Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri'ni açıkladı.
Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi, lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleriyle lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı.
Buna göre, 2018 yılında 166 atık bertaraf ve 2 bin 57 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 2 bin 223 tesisin faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Toplam kapasitesi 799 milyon metreküp olarak belirlenen 159 düzenli depolama tesisinde 17 milyon tonu tehlikeli olmak üzere, 56 milyon ton atık bertaraf edildi.
- Yakma tesislerindeki faaliyetler
Toplam kapasitesi yıllık 757 bin ton olan 7 yakma tesisinde toplam 494 bin ton atık ortadan kaldırıldı.
Yılda toplam 483 bin ton kapasiteye sahip 8 kompost tesisinde de 138 bin ton atık işlem gördü ve 35 bin ton kompost üretildi. Ayrıca atık geri kazanımı lisanslı 40 beraber yakma tesisinde 1 milyon ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi.
Lisanslı diğer 2 bin 9 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 47 milyon ton atık metal, plastik, kağıt ve benzeri ürünlerin geri kazanımı sağlandı.
Böylece toplamda 48 milyon ton atık geri kazanılmış oldu.
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