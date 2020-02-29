AA

Geçen yıl 41 bin 379 öğretmen atandı



- MEB "2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu"na göre, geçen yıl 750 engelli, 40 bin 222 sözleşmeli, 286 milli sporcu olmak üzere 41 bin 379 öğretmen ataması gerçekleştirildi - Geçen yıl öğretmelik için 126 bin 863 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 32,62'si karşılandı - Mazerete bağlı yer değişikliği için 74 bin 859 öğretmen başvurdu, bunlardan 31 bin 43'ünün atama ve yer değişikliği talebi yerine getirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geçen yıl 41 bin 379 öğretmen ataması gerçekleştirildi.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu"na göre, geçen yıl 750 engelli, 40 bin 222 sözleşmeli, 286 milli sporcu, 49 korunmaya ihtiyacı olan çocuk, 72 şehit yakını olmak üzere 41 bin 379 öğretmen ataması gerçekleştirildi.

Geçen yıl öğretmelik için 126 bin 863 başvuru yapıldı. Bakanlık, 41 bin 379 öğretmen atamasıyla bu başvuruların yüzde 32,62'sini karşılamış oldu.

Bakanlık geçen yıl öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme taleplerini de değerlendirmeye aldı. Mazerete bağlı yer değişikliği için 74 bin 859 öğretmen başvuru yaparken, bunlardan 31 bin 43'ünün atama ve yer değişikliği talebi yerine getirildi.

İsteğe bağlı yer değişikliği için de 125 bin 353 öğretmen başvurdu. Bu başvuruların da 40 bin 628'i karşılandı. Alan değişikliği için ise başvuru yapan 3 bin 720 öğretmenin 2 bin 92'sinin talebine olumlu yanıt verildi.

Geçen yıl 13 bin 182 öğretmen ise emekli oldu. Vefat ve istifa gibi nedenlerle ise 1837 öğretmen kadrosu boşaldı.

Faaliyet raporunda MEB'in personel sayısına da yer verildi.

Buna göre, Bakanlığın 1 milyon 27 bin 885 personeli bulunuyor. Bu personelin 946 bin 114'ü eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alıyor. 81 bin 771 personel ise avukatlık, sağlık, hizmet, teknik ve genel idare hizmetleri sınıflarında istihdam ediliyor.