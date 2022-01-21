Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin geçen yıl domates salçası ihracatı, 2020'ye kıyasla ciddi artış gösterdi.
Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri başta olmak üzere Türkiye'nin verimli ovalarında yetiştirilen domateslerden yapılan salçaların dış satımı 2020'ye göre yaklaşık yüzde 32 artarak 154 milyon 508 bin dolardan 203 milyon 883 bin dolara çıktı.
Türkiye'den en fazla domates salçası ihracatı, sektörün ana pazarı konumunda bulunan Irak'a yapıldı.
Bu ülkeye gerçekleştirilen dış satım 2020'ye göre artarak 94 milyon 586 bin dolardan 120 milyon 710 bin dolara yükseldi. Irak'a yapılan ihracat, toplam dış satımın yüzde 59,20'sini oluşturdu.
Domates salçası üreticileri, listenin ikinci sırasında bulunan İtalya'ya dış satımını ciddi oranda artırdı. İtalya'ya ihracat 26 kat artışla 688 bin dolardan 17 milyon 983 bin dolara taşındı.
Üçüncü sıradaki Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 26'lık gerilemeyle 10 milyon 988 bin dolara düştü. Sektör temsilcileri, dördüncü sıradaki Japonya'ya 9 milyon 710 bin dolar, beşinci Umman'a da 5 milyon 22 bin dolarlık dış satım yaptı.
KETÇAP İHRACATINDA BİRLEŞİK KRALLIK ÖNE ÇIKTI
Türkiye'den geçen yıl yapılan ketçap ihracatından ülkeye 16 milyon 716 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.
Geçen yıl 118 ülkeye dış satım yapan sektör temsilcileri, en fazla ihracatı Birleşik Krallık'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 160'lık artışla 858 bin dolardan 2 milyon 234 bin dolara yükseldi.
Ketçap üreticileri, ikinci sıradaki Almanya'ya ihracatı yüzde 15 artırarak 1 milyon 397 bin dolardan 1 milyon 619 bin dolara taşıdı.
2020'de 490 bin dolarlık ketçap satılan Belçika'ya yapılan dış satım ise yüzde 152'lik artışla 1 milyon 234 bin dolar oldu.
Sektör temsilcileri, ayrıca Irak'a 1 milyon 71 bin dolar, İspanya'ya 1 milyon 6 bin dolarlık ketçap sattı.
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