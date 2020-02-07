AA

Türkiye'nin yüzde 29'unu kapsayan orman alanlarının artması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşları her yıl çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından ilan edilen "Milli Ağaçlandırma Günü" gibi birçok organizasyonda kullanılmak üzere çeşitli boy ve ebatlardaki fidanlar OGM tarafından üretiliyor. Genel Müdürlük 3 bin 290 hektar üzerine kurulu 138 orman fidanlığında çalışmalarını sürdürüyor.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, fidanlıklar 28 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki 64 ilde faaliyet gösteriyor. Geçen yıl aralık sonu itibarıyla bu fidanlıklarda 242 milyon 436 bin fidan ile 133 ton ibreli, yapraklı ve süs bitkisi tohumu üretildi. Söz konusu dönemde 10 milyon 478 bin 337 fidan da bedelsiz dağıtıldı. Bu fidanların 3 milyon 54 bin 18'i belediyelere, 443 bin 115'i muhtarlıklara, 507 bin 234'ü okullara, 220 bin 424'i üniversitelere, 2 milyon 806 bin 589'u diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verildi.

Fidanlıklarda, çıplak köklü, tüplü, kaplı, torbalı ambalajlarda kızılçam, sedir, karaçam, sarıçam, fıstıkçamı, meşe, ceviz, badem, kayın, dişbudak, ıhlamur, kestane gibi 854 değişik türde fidan üretimi yapılıyor.

Hem özel fidanlıklar hem de halktan en çok rağbet gören türlerin başında sedir, karaçam, mavi servi, mavi ladin, ıhlamur, akçaağaç, alıç, ceviz ve badem fideleri geliyor. Her yıl ortalama 23 milyon alıç, ahlat, yaban mersini, sandal, mavi yemiş, hünnap, kuşburnu gibi yöresel türler de yetiştiriliyor.

Ayrıca dermatoloji sektöründe kullanılan sabun ağacı fidanının da üretimine başlandı. Sabun ağacının benzeri özelliklerine sahip ve Türkiye'ye ait bir tür olan tespih çalısının üretimine de devam ediliyor.

Fidanlar kamu kurumlarının ağaçlandırılmasında projenin türüne göre bedelsiz, şahıs ve özel şirketlere ise OGM tarafından belirlenen 2020 yılı birim fiyatları üzerinden satılıyor.

FİDAN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ISLAH ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Orman fidanlıklarında kaliteli tohum üretebilmek amacıyla tohum meşceresi, bahçesi, gen koruma ormanı, deneme alanı, klon parkı ve tohum plantasyonları gibi kurulu ıslah tesisleri bulunuyor.

Ayrıca, ağaçlandırma çalışmalarında oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek gerekli çalışmalarda yapılıyor. Fidanlar, "pasaportlama işlemi" yapılarak nakilleri sağlanıyor. Bu sayede hem genetik kirlilik engelleniyor hem de güvenli bilgi sağlanıyor.