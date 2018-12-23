16 Aralık'ta etkili olan sağanakta Türkiye'deki günlük yağış rekorunun kırıldığı Kemer'de, son günlerde güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 19 derece hissedildiği, deniz suyu sıcaklığının ise yaklaşık 15 derece olduğu Kemer'de yerli ve yabancı turistler denizin ve sıcak havanın keyfini çıkardı. DHA'nın haberine göre, bir hafta arayla yaşanan hava değişimi turistleri de şaşırttı.



Denizin keyfini çıkartanlardan, 3 yıl önce Moskova'dan eşi ile birlikte Kemer'e taşınan Erdem Güngör (34), "Daha önce bir sağanak oldu. Fakat bugün gördüğünüz gibi hava güneşli, en kötü şartlarda 20 derece. Su sıcaklığı da 15 derece rahat var. Kemer cennetten bir parça. Eşim Moskovalı, orada şu anda hava sıcaklığı eksi 17 ile 18 derece. Burada yaşamayı seviyoruz o nedenle buraya geldik. Dünyanın birçok yerinde bulundum, ama Kemer apayrı bir güzelliğe sahip. 2 mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz. Denize girip buradan 1.5 saatlik uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne gidiyoruz. Orada da kayağımızı yapabiliyoruz" dedi.



Kızıyla birlikte geçen hafta Rusya'nın Kazan bölgesinden Kemer'e gelen Liliya Salinskaya, 3'üncü kez Türkiye'de tatil yaptığını ve en çok sonbahar ve kış aylarında buraya geldiğini söyledi. Salinskaya, "17 Aralık'ta geldik. Burada yağmur vardı. Şimdi çok güzel. Biz gelirken şehrimizde hava sıcaklığı eksi 13 dereceydi. Şimdi ise sanırım daha fazla soğuk olacak. Sanırım eksi 20 olacak" diye konuştu.