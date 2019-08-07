07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Parti Teşkilatı Başkanlığı'na Koray Aydın getirilirken, parti sözcüsü ise Yavuz Ağıralioğlu oldu.
İYİ Parti Meral Akşener'in genel başkanlığı yönetiminde yer alan isimler şöyle:
Siyasi İşler Başkanı, Salim Ensarioğlu
Genel Sekreter, Uğur Poyraz
Teşkilat Başkanı, Koray Aydın
Mali İşler Başkanı, Ümit Dikbayır
Ekonomi Politikaları Başkanı, Cihan Paçacı
Yerel Yönetimler Başkanı, Metin Ergun
Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı, Hasan Seymen
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Aytun Çıray
Parti Sözcüsü, Yavuz Ağıralioğlu
Eğitim Politikaları Başkanı, Berna Sukas
Kadın Politikaları Başkanı, Sibel Yanıkömeroğlu
Kalkınma Politikaları Başkanı, İsmail Tatlıoğlu
Gençlik Politikaları Başkanı, Yavuz Temizer
Toplumsal Politikalar Başkanı, Şenol Sunat
STK ile İlişkiler Başkanı, Tuba Çokal
Uluslararası İlişkiler Başkanı, Ahmet Kamil Erozan
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