Geceleri kabusa çeviren uykusuzluğun nedeni vitamin eksikliği olabilir! Hemen kontrol ettirin

Gün içerisinde ne kadar ya da kaç saat uyuduğumuz değil, ne kadar verimli uyuduğumuz da göz ardı edilmemeli. Uykusuzluk pek çok sağlık sorunu başta olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir sorundur. Peki, uykusuzluk ve vitamin eksikliği ilişkisine dair neler biliyoruz? Genelde pek bilinmese de vitamin eksikliği ve uykusuzluk arasında ciddi bir bağlantı bulunuyor. Eğer uykusuzluk yaşıyorsanız bu 5 vitamin değerlerini kontrol ettirmekte fayda var.