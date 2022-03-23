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GECE ZAMMI | Son dakika: Benzin fiyatları yeniden zamlandı! Motorin ve benzin fiyatları 23 Mart - Bugün (Ankara - İstanbul)

GECE ZAMMI | Son dakika: Benzin fiyatları yeniden zamlandı! Motorin ve benzin fiyatları 23 Mart

Benzin fiyatları ne kadar? Son dakika: Motorin ve benzin fiyatları bu gece yarısı itibariyle yeniden zamlandı. Yapılan zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin fiyatları 23 Mart tarifesi merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için güncel zam bilgisini haberimizde derledik. İşte Motorin ve benzin fiyatları 23 Mart Ankara ve İstanbul fiyat tarifesi...

23.03.2022 - 07:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına 23 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Geçtiğimiz hafta motorine gelen üst üste gelen zammın ardından son olarak dün akşam motorin ve benzin fiyatlarına yeniden zam geleceği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Zam haberi sonrası araç sahipleri merak içerisinde "23 Mart motorin ve benzin fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...

  • MOTORİN VE BENZİNE ZAM YOLDA!

    Enerji sektöründe yer alan kaynaklara göre, 23 Mart saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 1 lira 60 kuruş, motorinde 1 lira 62 kuruş zam geldi. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin motorin fiyatları 23 Mart tarifesi şu şekilde:

  • ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 23 MART

    Bu geceki zamla birlikte, İstanbul Avrupa yakasında da bir litre benzinin fiyatı 19,69 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,21 TL’ye yükseldi

    İstanbul Anadolu yakasında ise bir litre benzinin fiyatı 19,70 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,23 TL’ye yükseldi.

    Ankara'da ise  bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,31 TL’ye yükseldi.

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     GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

    18 Mart Cuma'yı 19 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı fiyatlar değişti, motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul’da 20,63 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 20,74 TL’ye yükseldi.

     

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    Benzinin litre fiyatında yeni bir artış gözlenmedi. Son indirimin ardından benzin litre fiyatı İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye inmişti.

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