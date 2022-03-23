Son dakika: Benzin ve motorin fiyatlarına 23 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Geçtiğimiz hafta motorine gelen üst üste gelen zammın ardından son olarak dün akşam motorin ve benzin fiyatlarına yeniden zam geleceği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Zam haberi sonrası araç sahipleri merak içerisinde "23 Mart motorin ve benzin fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte güncel motorin ve benzin fiyatları...