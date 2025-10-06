Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gece yarısı facia! Can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Gece yarısı facia! Can kaybı var!

        Antalya'da gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangında facia yaşandı. Olayda 72 yaşındaki yatalak hasta Ali D. hayatını kaybederken, eşi Ayşe D. dumandan etkilendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:08
        Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında yatalak hasta olan Ali D. (72) hayatını kaybederken, eşi Ayşe D. ise dumandan etkilendi.

        DHA'nın haberine göre ilçede 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

        Dairede yaşayan Ayşe D. çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılırken, yatalak olan eşi Ali D. ise içeride mahsur kaldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası ekiplerin evdeki incelemesinde, Ali D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Dumandan etkilenen Ayşe D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ayşe D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ali D.'nin cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        #haberler
