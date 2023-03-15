İnsanların yaşamlarının bir parçası haline gelen internet, birçok alanda karşımıza çıkıyor. Hatta diyebiliriz ki internetsiz bir yaşam neredeyse mümkün değil. Özellikle iş yerinde internet kullanılan sektörlerde ve Home Office çalışanlar evde internet kullanmak zorundalar. Üstelik bu zorunluluk giderek artış göstermekte. İnternet sayesinde tüm dünya ile bağlantı kurmak mümkün olurken öğrenme ve eğlenme kaynaklarını kullanabiliyoruz. Bu yüzden evlerimizde de internet bağlantısının olması son derece önem teşkil ediyor. Evde internet kullanımını sağlamak için ise modem kullanmak şart. Ancak pek çoğumuz gece modemi kapatmadan yazıyoruz. Hatta bu aklımıza bile gelmiyor. Sağlıklı ve güvenli kalmak için gece modemi kapatıp uyumanız tavsiye ediliyor…