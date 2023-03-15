MODEMİ AÇIK BIRAKMANIN ZARARLARI
Gece saatlerinde modem açık kaldığı için insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Bu zaralar is şu şekilde sıralanıyor;
- Modemlerin yaydığı elektromanyetik radyasyon kişi uyusa bile beyin ve sinir sağlığına zarar veriyor.
- Modemden radyasyona maruz kalmak kişide baş ağrısı, uykusuzluk, stres ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunları yaratıyor.
- Bunun dışında modemi gece saatlerinde boş yere açık bırakmak elektrik tüketimini arttırdığı için faturayı da boş yere şişiriyor.