Gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı

HABERTURK.COM

İstanbul'da, bir gece kulübüne motosikletli saldırganlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübüne dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletle gelen şüpheliler, gece kulübüne kurşun yağdırdı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Saldırıda kulübün girişinde bulunan ve kulüpte çalıştıkları belirtilen 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırının neden ve kimler tarafından yapıldığına dair araştırma sürüyor.