Gece kulübü işletmecisi cinayetinin nedeni ortaya çıktı

DHA

Bursa'da, gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'ın (56) ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 19 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi olduğu öğrenilen Arif Akcan'a, Dikçeşme Sokak'tan yürüyerek Altıparmak Caddesi'ne çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araçtan ateş açıldı.

VÜCUDUNA 6 KURŞUN İSABET ETTİ Otomobil olay yerinde uzaklaşırken, vücuduna 6 kurşun isabet eden Arif Akcan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan araştırmada, otomobili kullananın Can Sır (28), ateş eden kişinin ise İlker Karagöz olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Can Sır, bir gün sonra Yıldırım ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzerinde yürürken, İlker Karagöz ise dün akşam saatlerinde kaçtığı İnegöl´de anayol üzerindeki ağaçlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Can Sır emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorgusu devam eden birçok suçtan kaydı bulunan İlker Karagöz, cinayeti itiraf etti. Karagöz'ün, alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle Akcan'ın gece kulübünden çıkarıldığını, bu nedenle onu takip edip, öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.