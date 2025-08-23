Habertürk
        Haberler Sağlık "Gece klima karşısında uyumak enfeksiyon riskini artırıyor" | Sağlık Haberleri

        "Gece klima karşısında uyumak enfeksiyon riskini artırıyor"

        Yanlış klima kullanımının solunum yolu hastalıklarını artırabileceğini dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Özgür Yüksel, "Gece boyunca klima karşısında uyumak kas ve eklem ağrılarının yanı sıra enfeksiyonlara da davetiye çıkarıyor. Uyurken klimadan gelen hava doğrudan yüze veya vücuda temas etmemelidir. Zamanlayıcı kullanarak klimayı yalnızca uykuya dalana kadar çalıştırmak faydalı olabilir. Aşırı soğutma yerine 20-24 derece arası bir sıcaklık tercih edilmeli, ortam nemi ise yüzde 40-60 arasında tutulmalıdır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.08.2025 - 09:36
        Klima karşısında uyumak kabusa dönüşebilir!
        Son dönemde ülkemizde artan sıcaklıklarla birlikte klima kullanımı da yaygınlaşıyor. Ancak uzmanlar, klimanın yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bilge Özgür Yüksel, klima kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

        "SAVUNMA MEKANİZMASINI ZAYIFLATIYOR"

        Klimaların havayı soğuturken aynı zamanda ortamın nemini de azalttığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, “Bu durum burun ve boğaz mukozasını kurutarak solunum yollarının doğal savunma mekanizmasını zayıflatır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının kolaylaşmasına yol açar. Astım, KOAH veya alerjik rinit gibi kronik solunum yolu hastalıkları olanlarda da belirtileri artırabilir” diye konuştu.

        "KAS VE EKLEM AĞRILARINA YOL AÇABİLİR"

        Klimanın yanlış kullanımının kas-iskelet sisteminde de sorunlar oluşturabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, “Soğuk hava doğrudan kaslara temas ettiğinde kas spazmları gelişebilir. Özellikle boyun, omuz ve sırt bölgesinde sabah ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Ayrıca yüz felci, klima çarpması ve zatürre de görülebilir” ifadelerini kullandı.

        "ALERJİ VE ASTIMI TETİKLEYEBİLİR"

        Klimanın alerjik hastalıklar üzerinde de etkili olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, “Küf, toz ve polenler filtrelerden ortama yayılabilir. Bu durum alerjik semptomlara yol açar, astım hastalarında atakları tetikleyebilir. Ortamdaki nem dengesinin bozulması da burun mukozasının savunma işlevini azaltarak mikroplara karşı hassasiyeti artırır” dedi.

        "GECE BOYUNCA AÇIK BIRAKILMAMALI"

        Klimanın uyku kalitesi üzerindeki etkilerine değinen Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, şu önerilerde bulundu: “Gece boyunca klima karşısında uyumak kas ve eklem ağrılarının yanı sıra enfeksiyonlara da davetiye çıkarıyor. Uyurken klimadan gelen hava doğrudan yüze veya vücuda temas etmemelidir. Zamanlayıcı kullanarak klimayı yalnızca uykuya dalana kadar çalıştırmak faydalı olabilir. Aşırı soğutma yerine 20-24 derece arası bir sıcaklık tercih edilmeli, ortam nemi ise yüzde 40-60 arasında tutulmalıdır.”

        "ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE KRONİK HASTALAR RİSK ALTINDA"

        Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, “Çocukların bağışıklık sistemi gelişme aşamasında olduğu için enfeksiyon riskleri daha yüksektir. Yaşlılarda ise dolaşım sorunları ve eklem ağrıları daha kolay gelişebilir. Astım, KOAH ve kalp hastalığı olanlarda klimanın tetiklediği ataklar görülebilir” diye konuştu.

        "FİLTRE TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

        Kirli klima filtrelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, “Filtreler bakteri, mantar ve toz akarlarının yayılmasına neden olabilir. ‘Legionella’ bakterisi kirli klima sistemlerinde çoğalarak zatürreye sebep olabilir. Bu yüzden filtrelerin 6 ayda bir temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir” uyarısında bulundu.

        "TOPLUM OLARAK DAHA BİLİNÇLİ DAVRANILMALI"

        Klima kullanımının yalnızca bireysel değil toplumsal bir sağlık konusu olduğuna da söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yüksel, “Yanlış klima kullanımı, sadece kişisel rahatsızlıklarla sınırlı kalmaz; aynı ortamı paylaşan herkesi etkileyebilir. Bu yüzden ortak kullanım alanlarında filtre temizliği ve düzenli bakım büyük önem taşır. Toplum olarak daha bilinçli davranmak, hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizi korumak için atılacak en basit ama en etkili adımlardan biridir” dedi.

