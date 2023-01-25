İHA

Aksaray'da, sokak hayvanlarının korunması ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, sokak hayvanlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi çerçevesinde ilginç bir yöntem geliştirdi. Özellikle gece vakti yollarda görünmeleri oldukça güç olan sokak hayvanlarının görünür olmaları sağlamak amacıyla kolları sıvayan jandarma ekipleri, sokak köpeklerine reflektif şerit tasma takmak için çalışma başlattı.

DİKİM İŞLEMİNİN ARDINDAN YOLLARA DÜŞTÜLER Elde edilen reflektif şeritler jandarma ekiplerince terzihanede dikilerek köpeklerin boyunlarına göre cırt cırtlı olarak hazırlandı. Dikim işleminin ardından kent genelinde yollara düşen jandarma ekipleri; şehir merkezi, ilçe, belde, köy ve karayollarında sevimli dostların peşine düştü.

ŞERİTLER TAKALIP, KARINLARI DOYURULDU Yüzlerce köpeğe ulaşan jandarma ekipleri, köpeklerin boynuna reflektif şerit taktı. Şeritleri takılan hayvanlar karınları doyurularak tekrar serbest bırakıldı. Havanın kararmasıyla hayvanları kontrole çıkan jandarma ekipleri, köpeklere takılan reflektif şerit sayesinde görünürlüklerinin ciddi anlamda arttığını gördü.

"BÖYLE BİR UYGULAMA YAPMALARI ÖNEMLİ" Jandarmanın çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, şunları söyledi: Ülkemizin, devletimizin, milletimizin bekası için çalışan askerlerimiz, polis ve jandarmalarımızın bizim güvenliğimizi sağlamalarının yanında böyle bir uygulama yapmaları bizim için son derece önemli bir konu. Biz veteriner hekimler olarak şahsım ve tüm meslektaşlarım adına söylemem gerekir ki böyle bir uygulama yapıldığı için gurur duyuyorum. Çünkü hayvanı seven insanı seviyor, hayvanı sevenin merhamet duygusu gelişiyor.

CİDDİ BİR KATKI SAĞLAYACAK Dolayısı ile bizlerin güvenliğinden sorumlu, gecesini gündüzüne katan, zaman kavramı olmadan çalışın ve ülkemizin güvenliğini sağlayan jandarmalarımızın, polislerimizin, askerlerimizin hayvanlarla ilgili böyle bir uygulama yapması gerçekten bizleri sevindirdi. Hayvanları görünür hale getirerek özellikle gece oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi noktasında ciddi bir katkı sağlayabilir.

İNŞALLAH TÜRKİYE'DE BİR MODEL OLUR Maddi trafik kazalarının önüne geçilmiş olacak, çünkü sadece can kaybından ziyade, kaldı ki hayvanlarda bizim canlarımız, onların kaybını engelleyeceğiz hem de araçlarda kazalarda oluşabilecek maddi hasarlarının da ortadan kalkmasını sağlamış olacak. Aslında güzel bir uygulama, örnek bir uygulama. Jandarmamızın yapmış olduğu bu uygulamadan dolayı mutluyuz ve kutluyoruz onları. Bizde hekimler olarak onlarla birlikte çalışarak katkı sağlamak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir model olur."

"DAHA RAHAT FARK ETMELERİ SAĞLANMIŞTIR" İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, şu ifadeler yer aldı: "Hazırlanan reflektif tasmalar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından özellikle Adana-Ankara, Konya-Nevşehir karayolları ile Aksaray’a bağlı tüm köy yolları üzerinde bulunan sahipsiz köpeklerin boynuna takılmıştır. Takılan reflektif tasma sayesinde sürücülerin karayolları üzerinde hayvanları daha rahat fark etmeleri sağlanmıştır. Konum olarak kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan Aksaray ilinde sahipsiz sokak hayvanlarının trafik kazalarında hayatını kaybetmesini önlemek ve Aksaray'ı yaşanılabilir hayvan dostu bir şehir yapmak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir."