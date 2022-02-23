Gece çarptı, sabah bulundu

İHA

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yasemin Caddesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında geçen bir kişi, 01 EHB 10 plakalı otomobilin park halindeki TIR'a çarptığını gördü. Üzerinde Adalet Bakanlığı logosu olan otomobilde sıkışan kişiye gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini ancak kazanın yakın zamanda olmadığını bildirdi. Bunun üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobil sürücüsünün Hacı Oktayı (44) olduğu, gece park halindeki TIR'a çarptığını sabaha kadar kazayı kimsenin fark etmediğini saptadı.

Bu sırada kaza yerine Oktayı'nın eşi, çocuğu ve babası da geldi. Bir süre polislere ne olduğunu soran Hacı Oktayı'nın eşi, kocasını görünce sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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