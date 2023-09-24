Gebze'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

Gebze'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde 2 operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 5 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 3 bin dolar ile 850 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.H, H.F.V. ve E.G. tutuklandı.
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