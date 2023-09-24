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        Haberler Gündem Güvenlik Gebze'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

        Gebze'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 06:32 Güncelleme: 24.09.2023 - 06:32
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        Gebze'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
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        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde 2 operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, 5 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 3 bin dolar ile 850 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler F.H, H.F.V. ve E.G. tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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